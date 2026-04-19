【モデルプレス＝2026/04/19】元卓球選手の福原愛さんが出産したことがわかった。4月19日までに自身の公式サイトを通じて報告した。【写真】福原愛さんのイケメン元夫＆長女◆福原愛さん、出産を報告自身の公式サイトを通じて、4月17日に「ご報告」と題したお知らせを公開した福原さん。「このたび、無事に出産いたしましたことをご報告申し上げます」と伝え、「おかげさまで母子ともに健康で、穏やかに過ごしております」と明かし