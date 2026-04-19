１３日、第６回消費品博のメイン会場に設けられたグローバル特色消費展示エリア。（海口＝新華社記者／張麗螭）【新華社海口4月19日】中国海南省で開かれた第6回中国国際消費品博覧会（13〜18日）に参加した主賓国カナダの代表団は過去最大規模となった。カナダのアメリカニンジン製品メーカー「大山行」の葉建峯（シェリング・イェ）最高経営責任者（CEO）は、新華社が18日に配信した経済討論番組「中国経済円卓会議」で