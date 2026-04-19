きょうは西から低気圧が近づき、西日本は九州や四国、中国地方で本降りの雨となるでしょう。東日本と北日本は北から張り出す高気圧に覆われて、広く晴れる見込みです。予想最高気温です。日差しがあるところほど気温は平年より高く、初夏のような汗ばむ陽気となるでしょう。昼間は半そでなど、夏物の洋服でも過ごせそうです。【きょうの各地の予想最高気温】札幌：15℃釧路：18℃青森：19℃盛岡：22℃仙台：23℃新潟：