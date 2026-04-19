『仮面ライダーガヴ』にショウマ／仮面ライダーガヴ役で主演した俳優の知念英和（21）が19日、東京・HMVエソラ池袋で『知念英和カレンダー』発売記念の取材会を開いた。【写真】報道陣から求められキメポーズを見せる知念英和自身初のカレンダー。先月19日の誕生日に発売となった。「カレンダーを皆さんにお届けしたかった。こうやって、たくさんの方に協力をいただいて出すことができてうれしいです」と笑顔。20歳から21歳に