人気漫画を原作とする実写映画シリーズ最新作『キングダム 魂の決戦』（7月17日公開）の新ビジュアルが解禁され、あわせて原作連載20周年のメモリアルイヤーを彩る新情報が一挙発表された。なお、4月19日は、2019年に公開されたシリーズ1作目『キングダム』の公開日だ。【動画】『キングダム 魂の決戦』最新映像原作は、原泰久による歴史大作『キングダム』（集英社「週刊ヤングジャンプ」連載）。2006年の連載開始以来、単行