日本ハム・福島蓮投手（22）が19日、今季初めて1軍に合流した。高卒4年目の昨季は8試合で5勝をマークも、コンディション不良で今春キャンプは2軍でスタート。その後もファームで調整を続けてきた。「そんなに焦りもせずできていたので、まあ順調ではあったかなと思います」と分析。「離脱しないようにここから1年間投げられるように、ですね」と意気込んだ。ファームでは4試合に先発して1勝1敗、防御率1・31。14日のファー