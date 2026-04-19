■MLBロッキーズ 4ー3 ドジャース（日本時間19日、クアーズ・フィールド）ドジャースの大谷翔平（31）は敵地でのロッキーズ戦に“1番・DH”で先発出場し、4打数1安打。不運な打撃妨害がありながらも9回最終打席で右安打を放ち、昨季から続く連続試合出塁記録をW.キーラーに並ぶ、球団歴代3位タイの「50」に伸ばした。しかし試合は3ー2と1点リードで迎えた6回、2人目・W.クライン（26）がT.ジョンストンに逆転打を浴びると、その