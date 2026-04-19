田中こころ米女子プロバスケットボールWNBAのバルキリーズは18日、ドラフト3巡目で指名したガード田中こころが、今季チームの活動に参加しないと発表した。チームによると代表活動のため。日本のWリーグ、ENEOSでプレーする20歳の田中はドラフト会議でバルキリーズに3巡目で指名されていた。日本代表としては今月の米国合宿参加メンバーに名を連ねていた。（共同）