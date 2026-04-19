今回は、20年連れ添った妻との離婚後、夫に起きたことについてのエピソードを紹介します。今まで妻と娘に尽くしてきたのに…「結婚して20年になる妻に、ある日突然離婚を言い渡されました。でも俺は妻にも娘にも尽くしてきたつもりですし、離婚の原因に思い当たることがありません。離婚後、家事をしないままでいると、家は散らかり放題で、家に帰るのが憂鬱です。『こんな汚い部屋に住みたくない……』と心底思いますし、汚い家に