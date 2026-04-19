4月19日（現地時間18日）、「NBAプレーオフ2026」が開幕した。優勝を懸けた激しい戦いが幕を開けるなか、今シーズンのプレーオフにはアメリカ以外の出身である外国籍プレーヤーが過去最多タイとなる68名（30カ国）ロスター入りしており、リーグの国際化を示す結果となっている。 今シーズンの開幕時には、43カ国から過去最多となる135名の外国籍プレーヤーが