4月19日（現地時間18日）、「NBAプレーオフ2026」が開幕。、八村塁所属のロサンゼルス・レイカーズがホームのクリプトドットコム・アリーナでヒューストン・ロケッツとの1回戦に臨んだ。 ウェスタン・カンファレンス4位でプレーオフに進んだレイカーズはオースティン・リーブスとルカ・ドンチッチが欠場。ルーク・ケナード、マーカス・スマ}