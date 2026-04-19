『名探偵コナン』といえば、魅力的な男性キャラクターが数多く登場することでおなじみ。4月10日から公開が始まった劇場版最新作『名探偵コナン ハイウェイの堕天使』でも、その雄姿がしっかりと描かれていた。 参考：松田陣平はズルいくらいカッコいい『名探偵コナン ハイウェイの堕天使』で上がった解像度 そこで本稿では、ファンから熱い人気を集める同シリーズの“メロい”男たちをまとめて紹介。なお安室