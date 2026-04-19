スタッド・ランスの日本代表FW中村敬斗が18日、ホームでのリーグドゥ(フランス2部)第31節レッドスターFC戦(○3-2)で今季10得点目を記録した。スタメン出場した中村は0-0の前半6分、フリーでペナルティエリア中央へ。MFテオ・レオーニのパスを受け、右足でゴール右に流し込んだ。確実にチャンスを仕留め、2桁到達となる今季10点目をマーク。後半36分までプレーし、3-2の勝利に貢献した。チームは3試合ぶりの白星を挙げ、昇格