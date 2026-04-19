先月、名古屋市で見つかった不発弾の撤去作業が始まり、市内中心部で大規模な交通規制が行われています。 先月、東区葵のマンションの工事現場でアメリカ製の不発弾が見つかり、19日午前10時に自衛隊による撤去作業が始まりました。 「避難対象区域の外に移動をお願いします」 この影響で現場から半径およそ300メートルの立ち入りが制限され、区域内の住民に避難が呼びかけられているほか、桜通と錦通の一部の区間が通行