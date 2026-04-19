「ジルスチュアート ビューティ（JILL STUART Beauty）」が、ブランド誕生20周年を記念してアーカイブから人気の香りを復刻する、マンスリーコレクションの第3弾「スウィートドリームス（Sweet Dreams）」（全4種）を発売する。6月5日から予約を受け付け、6月19日から順次販売する。【画像をもっと見る】スウィートドリームスは、2008年に発売した限定フレグランス「ジルバイ ジルスチュアート オード トワレ スウィートドリー