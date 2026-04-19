【その他の画像・動画等を元記事で観る】 BTSが4月17日・18日の2日間にわたり、東京ドームにて『BTS WORLD TOUR ‘ARIRANG’ IN JAPAN』を開催。2日間で11万人を動員し、2019年7月の『BTS WORLD TOUR ‘LOVE YOURSELF: SPEAK YOURSELF’- JAPAN EDITION』以来、約7年ぶりとなる完全体での日本公演を大盛況のうちに終えた。 ■「これからはもっと頻繁に会いに来たい」（SUGA） 本公演は、韓国・高陽公演を皮切りに世界