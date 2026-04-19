ドジャースの大谷翔平投手は18日（日本時間19日）、敵地でのロッキーズ戦に「1番DH」で先発出場。9回の第5打席に右前打を放ち、連続出塁を「50」試合に伸ばした。 ■スミスのヒットで迎えた第5打席 大谷は前日の試合で菅野智之投手から2安打を放ち、チームの勝利に貢献。この試合では第1打席に相手野手の失策、第4打席に打撃妨害で出塁したものの、いずれも記録上は出塁にカウントされなかった。それでも9回