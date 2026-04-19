19日午前4時15分ごろ、沖縄県沖縄市諸見里3丁目の4階建て集合住宅で「火災ではないか」と近隣住民から110番があった。沖縄署によると、4階の1室が燃え、1人の遺体が見つかった。関係者によると、現場は指定暴力団旭琉会四代目富永一家の事務所。部屋に住む70代男性と連絡が取れておらず、署は身元の特定を急ぐとともに事件事故両面で調べる。署によると、4階は1室のみで、午前7時10分ごろ鎮火した。