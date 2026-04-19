小田原北条氏や大久保家の武具などが展示された企画展＝小田原城天守閣安土桃山―江戸時代の武具を紹介する企画展「武者の装い」が、小田原城天守閣（神奈川県小田原市城内）で開かれている。小田原北条氏や小田原藩主だった大久保氏ゆかりの収蔵品を中心に甲冑（かっちゅう）や兜（かぶと）４５点が並び、訪れた人の目を楽しませている。５月３１日まで。「本小札紫糸素懸威腹巻（ほんこざねむらさきいとすがけおどしはらまき