米国・ＷＷＥプロレスの祭典「レッスルマニア４２」初日（１８日＝日本時間１９日、ネバダ州ラスベガス・アレジアントスタジアム）、メインの統一ＷＷＥ選手権は王者コーディ・ローデス（４０）が?毒蛇?ランディ・オートン（４６）を大流血戦の末に撃破して、ベルトを死守した。２月のエリミネーション・チェンバー戦を制し挑戦権を獲得したオートンとは、ユニット「レガシー」を結成したり、敵対して抗争を繰り広げたりと因縁