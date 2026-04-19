堤真一が主演を務める日曜劇場『ＧＩＦＴ』（TBS系／毎週日曜21時）より、今夜19日に放送される第2話前に、車いすラグビー選手・宮下涼を演じる山田裕貴のインタビューが到着した。【写真】『ＧＩＦＴ』山田裕貴、堤真一や有村架純、『ちるらん』の細田佳央太とも再共演！■「ありがとう」監修・峰島靖選手から受け取った“ギフト本作は、車いすラグビーを舞台に、難問だらけの弱小チームと出会った孤独な天才宇宙物理学者・