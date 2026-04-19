歌手の工藤静香が18日にInstagramを更新。“20年前の服”を取り入れたファッションを披露すると、ファンから称賛が集まった。【写真】工藤静香が“20年前の服”を取り入れたファッションがかっこいい！（8枚）工藤が「10年20年前の服や靴を新しいのと組み合わせるのが大好きです」と投稿したのは自身のオフショット。複数公開されている写真には、白ブラウスに黒のタイトなボトムスとブーツを合わせた姿やブラウス、ボトムス