◆米大リーグエンゼルス―パドレス（１８日、米カリフォルニア州アナハイム＝エンゼルスタジアム）エンゼルスの菊池雄星投手（３４）が、本拠のパドレス戦で５度目の先発し、初めて６回まで４安打８三振の無失点も打線の援護なく、初勝利はお預けとなった。防御率は５・６３とした。菊池は昨季も初勝利は１１試合目と時間がかかった。それでも１０試合のうち６試合が６イニング以上投げていたのに対し、今季はこれまでの４