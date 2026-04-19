ＪＲＡは４月１９日、香港チャンピオンズデー（２６日、シャティン競馬場）の３競走に出走する日本調教馬６頭が、同日深夜に現地に到着したことを発表した。栗東所属馬は１７日に出発便欠航のアクシデントもあったが、全馬無事に現地入りした。各馬の出走レースと陣営コメントは以下の通り◆チェアマンズスプリントプライズ・Ｇ１（芝１２００メートル）サトノレーヴ齊藤助手「馬の様子は普段どおりで元気です。輸送中もカイ