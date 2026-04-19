◆米男子プロバスケットリーグＮＢＡプレーオフカンファレンス１回戦第１戦（１８日）レギュラーシーズン（ＲＳ）西４位のレイカーズの４季連続となるプレーオフ（ＰＯ）が本拠地で開幕した。同５位のロケッツと対戦し１０７―９８で白星スタートとなった。レイカーズは得点源のルカ・ドンチッチとオースティン・リーブスがＲＳ終盤から欠ける上状態に。ロケッツも主力のケビン・デュラントが右膝のけがでこの日の試合はロ