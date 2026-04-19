大型連休に旅行をされる方も多いかと思います。そこで、旅行に行く時のちょっとした防災対策を紹介します。去年掲載した「お出かけでの防災対策（2025年4月27日）」では、『お出かけ先のハザードを事前にWebなどでチェックしてもらいたいのですが、旅行者向けのハザードマップやWebサイト、アプリが無いので』と書きました。しかし、やはり最低限のチェックをした上で出かけた方がいいと考え、今回は国土交通省が作っ