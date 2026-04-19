敵地ロッキーズ戦米大リーグ、ドジャースの大谷翔平投手は18日（日本時間19日）、敵地ロッキーズ戦に「1番・DH」で出場。9回の第5打席に右前打を放ち、50試合連続出塁をマーク。アシストした同僚に、日本人ファンから感謝が相次いだ。大谷は第1打席が相手失策、第2打席は一ゴロ、第3打席は左飛、第4打席は打撃妨害。記録としての出塁はなく、9回を迎えていた。ラッシング、キム・ヘソンが倒れて2死。このまま試合が終われば