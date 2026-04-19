ＴＢＳ系情報番組「上田晋也のサンデーＱ」（日曜・午前１１時３５分）が１９日に放送され、コメンテーターの１人として、新型コロナウイルス発生時に連日メディアで情報発信し「コロナの女王」と呼ばれた白鴎大教授の岡田晴恵さんが出演した。この日の番組冒頭、ＭＣの「くりぃむしちゅー」上田晋也が「白鴎大学の岡田先生、初登場ということでございますけど、コロナの時は日本中、お世話になりました」と言うと、「上田さん