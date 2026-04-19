中道改革連合の枝野幸男前衆院議員が2026年4月19日、自衛官の自民党大会への参画をめぐり、Xで持論をつづった。自民党大会、現役の女性陸上自衛隊員による「国歌斉唱」が波紋問題となっているのは、12日に開かれた第93回自民党大会での、現役の女性陸上自衛隊員による「国歌斉唱」だ。隊員が自衛隊の制服（演奏服装）を身にまとい国歌斉唱を行ったことについて、自衛隊員による政治的行為の制限について定めた「自衛隊法第61条」に