元TBSでフリーの宇垣美里アナウンサーのマネジャー公式インスタグラムが18日に更新され、宇垣アナが16日に誕生日を迎えたことを報告した。 【写真】宇垣アナも花束もお美しいです 「少し遅れてしまいましたが4月16日は宇垣さんのお誕生日でした！！改めておめでとうございます」と投稿。「現場でもたくさんお祝いしていただきましたお祝いしてくださった皆さんありがとうございました！（お写真はTikTok