夫婦漫才コンビ「かつみ♥さゆり」の♥さゆりが夫婦で人間ドックに行ったことを明かした。♥さゆりは受診したクリニックについて「ホテルみたいでびっくりしました～」と報告した 【写真】えっ、ここはリゾート？クリニック？ ♥さゆりは18日に更新したインスタグラムで「先日夫婦で人間ドックに行きましたぁ～」と投稿。「30代で検査の大事さを知ってから勝手に『検査親善大使』を