任期満了に伴う沼津市の市長選挙が19日告示され、これまで現職と新人のあわせて3人が立候補の届け出を済ませています。沼津市長選挙に立候補したのは、届け出順に、現職で3期目を目指す頼重秀一さん（57）と、新人で靴の製造会社社長の沓沢大三さん（72）、元沼津市議の大場豪文さん（56）のいずれも無所属の3人です。 沼津駅周辺の鉄道高架事業をはじめ大型公共事業を中心としたまちづくりを推進する現職に対し、その方針の