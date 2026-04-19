１１日、第６回消費品博の会場に設置された大型ロゴ。（海口＝新華社記者／蒲暁旭）【新華社海口4月19日】中国浙江省杭州市の新興ハイテク企業群「杭州六小竜」の一つで、住空間設計ソフトウエアを手がける群核科技（メニーコア・テック）の湯錫峰（とう・しゃくほう）副総裁は、新華社が18日に配信した経済討論番組「中国経済円卓会議」で、同社が中国国際消費品博覧会でエンボディドAI（身体性を持つ人工知能）の活用の可能性