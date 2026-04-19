俳優の渡辺謙（66）が19日、自身のインスタグラムを更新。同世代の大物ミュージシャンとのショットを披露した。「念願の玉置浩二さんのライブへ」とつづり、シンガーソングライターの玉置浩二とのツーショットを公開。「フルオーケストラとの共演。本物の素晴らしい唄に酔いしれた2時間」と大満足のライブだったことを明かした。「同世代として凄く勇気を貰えたステージありがとうございました！」と感謝。「残りの公演も沢