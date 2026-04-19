◇インターリーグエンゼルス ― パドレス（2026年4月18日アナハイム）エンゼルスの菊池雄星投手が（34）が18日（日本時間19日）、本拠パドレス戦で今季5度目の先発。好調なパドレスから今季自己最多タイとなる8三振を奪い、6回4安打2四死球無失点と好投したが、打線の援護がなく今季初勝利を逃した。初回は1死から2番・タティスを四球で歩かせたものの、捕手オハピーが二盗を試みたタティスを刺し、菊池も3番・メリルを