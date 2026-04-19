日本ハムのドラフト1位ルーキー・大川慈英投手（22）が19日、1軍に合流した。150キロを超える直球が武器の右腕は、明大ではクローザーとして活躍。試合前練習を終え「気が引き締まる気持ちというか、一番は楽しみ。自分がどれだけ通用するのかというのは投げて確かめたい」と笑みを浮かべた。直近では12日のロッテ2軍戦で7回から2番手として登板し、2回1安打無失点と好投。18日の練習中に昇格の知らせを受けた。新庄監督から