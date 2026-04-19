ローマ教皇レオ14世は、自身への批判を繰り返すアメリカのトランプ大統領について「私の関心事ではない」と述べ、対立を否定しました。ローマ教皇レオ14世は18日、外遊先のアンゴラに向かう機内で記者団に対し、「再びトランプ大統領と議論しようとしているかのように受け取られたが、それは私の関心事では全くない」と述べました。教皇は16日、アフリカのカメルーンでの演説で、「世界は一握りの暴君によって荒廃させられている」