犬にとって『不快なベッド』の特徴５選 犬にとって不快なベッドとは、どのような共通点があるのでしょうか。不快なベッドは睡眠を妨害する恐れもあるので、早めに改善してあげましょう。 1.汚れたままで不衛生 ベッドが汚れたままでは不衛生です。不衛生なベッドを使っていると、皮膚炎が起こり、赤みや痒みを生じることも多く、それによって睡眠が妨害されてしまうこともあります。 犬のベッドは、一般的に2ʍ