【本当に売れているモノ＆売れ続けているモノ】春は新生活が始まり家電の買い替えや新規購入の季節。特に昨今は「タイパ（タイムパフォーマンス）」と「コンパクトさ」に加え、「QOL（生活の質）」を追求したモデルが増えてきている。＊＊＊＜教えてくれた人＞株式会社ヤマダホールディングス統合経営企画室経営企画部 広報課瀧澤隼人さん家電全般が好きだが、特に好きなのは掃除機、レコーダー、電動歯ブラシ。電動歯ブラ