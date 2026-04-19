日本航空（JAL）は、モバイル通信サービス「JALモバイル」で1周年記念キャンペーンを4月1日から5月31日まで実施している。期間中の新規回線契約を対象に、音声、ショートメッセージ、データの全プランで初期費用を免除する。同キャンペーン適用回線には新規契約マイル500マイルを積算しない。1契約者につき4回線目以降は初期費用免除の対象外となる。対象は6月30日までに確認できた契約に限る。別途SIM発行手数料とシムプロファイ