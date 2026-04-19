千秋庵製菓は、「ノースマンJR東京駅店」を4月24日から9月中旬まで期間限定で出店する。北海道外初の「ノースマン」専門店で、パイ生地と北海道産小豆のこしあんを組み合わせた定番の「ノースマン」と、生クリームを加えた「生ノースマン」を中心に販売する。累計販売個数500万個を超える「生ノースマン」シリーズには、新商品「生ノースマン 抹茶」と「生ノースマン チョコレート」もそろえる。「ノースマン」は1921年創業の同社