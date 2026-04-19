19日、石川県かほく市の、のと里山海道を逆走したクルマが、対向してきたクルマに衝突する事故があり、あわせて2台が巻き込まれ、2人がケガをしました。19日午前8時前、のと里山海道の金沢から輪島方向に向かう下り線で、かほく市高松の高松インターチェンジ付近を逆走してきたクルマが、対向してきたクルマに衝突しました。この事故で、クルマを運転していた50代の男性と、30代の女性の2人がケガをして病院に搬送されました。警察