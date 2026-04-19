言葉に共通して入るひらがなを見抜く「ひらがなクイズ」！ビジネスの困った場面から、技術的な確認作業、そして神秘的な判断まで、今回は脈絡のない3つの言葉を用意しました。頭を柔らかくして、空欄を埋める共通の2文字を導き出してください。1分間の集中力で、正解を目指しましょう！問題：□に共通するひらがなは？次の言葉に共通して入るひらがなを考えてみましょう。お□□り□□んてんほ□□らないヒント：相手の承諾を得ず