◇NBAプレーオフ1回戦・第1戦レイカーズ107ー98ロケッツ（2026年4月18日クリプト・ドットコム・アリーナ）レイカーズの八村塁（28）が18日（日本時間19日）、西プレーオフ（PO）1回戦第1戦の本拠地ロケッツ戦に先発出場した。得意の3Pシュートを2本決めるなどシュート好調で14得点。守備でも豪快ブロックを決めるなど攻守に貢献した。チームは最終Qに一気に突き放して先勝を飾った。プレーオフ初戦から八村が躍動した。