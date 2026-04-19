日本の企業が抱える“女性の社内役員が増えない問題”。なぜ増えにくいのか、また今、企業に求められる経営体制とはどのような形なのだろうか。ニュース番組『わたしとニュース』では、専門家の分析を交えてその背景を考える。【映像】「役員ページが全員おじさんだった」バブリーさんが絶望した瞬間多くのギャルが在籍し、社員の約9割が女性だという「CGOドットコム」の総長・バブリーさん。日本の企業が抱える根深い問題を変