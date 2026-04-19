信号待ちや渋滞時にエンジンを停止する「アイドリングストップ」は、燃費改善のための代表的な方法として知られています。最近では自動でエンジンを停止する機能を搭載した車も増えていますが、実際にどの程度の節約効果があるのか疑問に感じている人も多いでしょう。 アイドリング時の燃料消費量とは 車は停止している状態でもエンジンが動いている限り燃料を消費しています。一般的には、アイドリング状態では1時間あ