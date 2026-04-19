65歳で定年退職したあとも、ゆとりある生活のためにパート勤務で収入を得たいと考えている人がいるでしょう。その場合、65歳以降であっても基準を超えていると課税対象となります。また、働きながら年金を受け取る際の注意点も理解しておくことが大切です。 今回は、所得税や住民税が非課税になる条件や、働きながら年金を受け取る場合の注意点などについてご紹介します。 所得税が非課税になる条件 所得税