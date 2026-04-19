【モデルプレス＝2026/04/19】モデルのSHIHOが4月19日までに、自身のInstagramを更新。100歳の誕生日を迎えた祖母の姿を公開し、祝福した。【写真】49歳モデル「心が温かくなった」100歳迎えた祖母顔出し◆SHIHO、100歳祖母を顔出しSHIHOは「1ケ月前に、家の中でコケてしまい、背骨を圧迫骨折して入院していた祖母が2日前に無事に退院し、本日、100歳を迎えることができました！」と祖母が100歳になったことを報告し、祖母と自身の