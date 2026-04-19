【モデルプレス＝2026/04/19】タレントの川崎希が4月19日までに、自身のInstagramストーリーズを更新。星型にんじんで飾った弁当を公開した。【写真】38歳3児のママタレ「野菜もたくさんでバランス満点」星型にんじんで飾った手作り弁当◆川崎希、手作り弁当公開川粼は「お弁当だよ」「くりぬきスターやってみた」とコメントし、海苔で顔を描いたおにぎりの周りを星形にくりぬいたにんじんで飾った弁当を公開。その他ピーマ