◆パ・リーグ日本ハム―西武（１９日・エスコンフィールド）今季限りでの引退を表明している西武・栗山巧外野手が１９日・日本ハム戦（エスコン）で２戦連続ベンチからのスタートとなった。ＤＨには（３番）渡部聖弥が入った。１７日に１軍に合流し、１８日に出場選手登録。同日もベンチスタートだったが、３点ビハインドの９回２死一、二塁で代打として登場し、２３年連続安打となる中前安打を放っていた。